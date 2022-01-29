وجه المتحدث الرسمي للمركز الوطني لـ الأرصاد، حسين القحطاني، العديد من النصائح الهامة للمسافرين أو من يخرجون للتنزه هذه الأيام، مؤكدًا استمرار الكتلة الهواية الباردة التي تؤثر على معظم مناطق المملكة وخاصة المناطق الشمالية.

رياح وأتربة:

وقال القحطاني خلال مداخلة إلى قناة السعودية: إن باقي مناطق المملكة تشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة خاصة منطقة الرياض والأجزاء الشرقية، موضحًا أن السمة السائدة هي انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وتابع متحدث الأرصاد أن اليوم آخر أيام الكتلة التي على أجواء المملكة، مشيرًا إلى أن تقارير المركز تؤكد استمرار الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على المملكة وخصوصًا على المناطق الشمالية منها والشرقية والرياض والمناطق الجنوبية الداخلية ونجران والأجزاء الشرقية لمنطقة عسير والباحة ومكة المكرمة.

نصائح للمسافرين:

ووجه متحدث الأرصاد نصائح هامة للمسافرين والمتنزهين، قائلًا: من المهم اختيار المكان والزمان المناسب بناء على معلومات الطقس المتوفرة ومتابعة معلومات الطقس من المركز الوطني للأرصاد، بالإضافة إلى الإرشادات التي تعلنها الجهات ذات الاختصاص، للاستفادة القصوى واختيار الأوقات المناسبة للتنزه أو السفر وكلك الطرق السريعة للمسافرين بين مناطق المملكة.