طالب عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر سابقًا، جماهير فارس نجد بالهدوء حول الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق، وذلك من أجل استكمال نتائجه الإيجابية.

وقال بغلف عبر حسابه في “تويتر”: “تعودنا في كل فترة انتقالات انتشار الكثير من الأخبار أغلبها توقعات وغير صحيحة، العالمي بحاجة إلى حارس مرمى وظهير أيسر وصانع لعب ومهاجم، يصعب تحقيق كل الأماني بفترة الانتقالات الشتوية، اختيار المدرب والقدرة المالية في ظل الحوكمة، أثرها كبير، لذلك الهدوء مطلب”.

رقم مميز لـ مدرب النصر في أول 4 مباريات:

وفي سياق آخر، حقق المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر، رقمًا مميزًا له وذلك بعد أن قاد فارس نجد لثالث فوز على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن روسو من تحقيق الفوز مع العالمي في 4 مباريات متتالية، حيث فاز فارس نجد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني على الهلال والحزم والفتح في دوري المحترفين، بالإضافة للفوز على الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك.

روسو يُعادل إنجاز هورفات:

وعادل روسو، رقم المدرب الكرواتي آلان هورفات المدير الفني السابق للعالمي حيث نجح في الانتصار في أول 4 مباريات متتالية له مع فارس نجد منذ توليه المسؤولية.

كما نجح فارس نجد في تجاوز الرقم السلبي الذي حققه الموسم الماضي في دوري المحترفين بوصوله إلى النقطة رقم 26 مع نهاية الدور الأول، بينما وصل أصفر العاصمة مع نهاية الدور الأول في الموسم الماضي إلى 21 نقطة.