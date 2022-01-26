عرض خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، طريقة بسيطة لتحديد الاتجاهات الأربع، خاصة في موسم الكشتات.

بمناسبة موسم الكشتات :

الطريقة العملية لمعرفة الجهات الأربع

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 26, 2022

الجهات الأربع في الكشتات

وقال الزعاق، إن للعرب طرقًا عدة في معرفة الجهات الأربع، عن طريق النجوم، أو الرياح، أو الظل، فالشمس هي التي تولد الظل، والظل هو المحك الرئيس لتحديد الجهات الأربع.

وأضاف: “شاخص، علامة، متابعة، هي الأشياء التي تحدد الجهات الأربع عن طريق الظل”، موضحًا أن الشاخص هو عمود من الأشياء كالخشب والحديد يُركز بشكل قائم وفي نهاية ظله نضع علامة، وبعد فترة أي بعد متابعة نضع علامة ثانية على نهاية ظله، ليكون لدينا علامتان الأولى والثانية، ونخط خطًا مستقيمًا من الأولى إلى الثانية، فالأولى تدل على المغرب، والثانية تدل على المشرق، ثم نخط خطًا مستقيمًا يتقاطع مع هذا الخط فهذا هو الشمال والجنوب.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلًا، وجنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة نهارًا، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.