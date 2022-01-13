كشفت وزارة الصحة عن تضاعف نسبة الإصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية بمقدار 3 مرات عن العام الماضي.

وحثت الصحة المواطنين والمقيمين بضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والالتزام بالاحترازات الوقائية.

وقالت إنه لمعرفة أقرب مركز صحي للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية الدخول على هذا الرابـــــــــط

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (5362) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله، إضافة إلى تسجيل 218 حالة حرجة.

وأضافت أنه تم تسجيل (2499) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057) حالة ولله الحمد.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

لقاح كورونا للأطفال:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي طمأن أولياء أمور الأطفال بأن الدراسات والفحوصات السريرية أكدت أمان هذه اللقاحات للأطفال، مشيرًا إلى المغالطات التي يتناقلها بعض الناس من أن كورونا لا يصيب الأطفال، وذلك غير صحيح؛ فهي بالفعل تصيب الأطفال وتنتشر بينهم.

وأضاف أن متحور “أوميكرون”، الذي صُنِّف أنه مثير للقلق قد رُصِد الآن في 115 دولة حول العالم تقريبًا، ونسبته تتزايد تدريجيًا، وأصبح السائد في العديد من الدول.