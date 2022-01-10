أعلنت وزارة الرياضة اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تُقام بعد غدٍ الأربعاء.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وسوف تُقام مباراة برشلونة ضد الريال في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان لقاء الفريقين في الدور الأول من الدوري الإسباني بالموسم الحالي، انتهى بفوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة.

وبوقت سابق، أعلن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، اليوم الاثنين عن قائمة فريقه المتجهة إلى السعودية لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني.

قائمة برشلونة

وجاءت القائمة مكونة من: ” الحارس الألماني تير شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، عثمان ديمبيلي، داني ألفيش، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، نيتو، لينجليه، لوك دي يونج، خوردي ألبا، فرينكي دي يونج، مينجويزا، أومتيتي، بينا، نيكو، جوتجلا، جافي، بالدي، آبدي، ألفارو سانز”.

ويشارك برشلونة في البطولة بوصفه بطل كأس الملك الإسباني، وأتلتيك بيلباو كونه وصيفًا وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي وريال مدريد وصيفه.