أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن نفاذ اندماج الشركة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

تفاصيل البيان:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه بالإشارة إلى إعلان شركة الأهلي للتكافل في تاريخ 1443/05/08هـ الموافق 2021/12/12م على موقع مجموعة تداول السعودية بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (“صفقة الاندماج”)، تعلن شركة الأهلي للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم تاريخ 1443/06/08هـ (الموافق 2022/01/11م) وعدم استلام شركة الأهلي للتكافل أي اعتراضات من قبل دائني شركة الأهلي للتكافل خلال تلك الفترة.

كما أعلنت الأهلي للتكافل عن نفاذ قرار الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وعليه، فقد انقضت شركة الأهلي للتكافل وانتقلت جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي سوف تستمر في الوجود.

إلغاء جميع أسهم الأهلي للتكافل:

ولفتت الشركة إلى أنه نتيجةً لصفقة الاندماج، ستلغى جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل وسيقوم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال زيادة رأس ماله، بإصدار (23,852,462) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلي للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول في يوم الأحد 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م.