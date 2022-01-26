احتفت جمعية نماء التطوعية في محافظة رفحاء بتكريم المتدربين المشاركين في الملتقى التدريبي التطوعي الثاني، الذي استمر ثلاثة أسابيع بمشاركة (230) متدربًا بواقع (68) ساعة تدريبية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور فهد العليان نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية والمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة.

تفاصيل التكريم:

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الجمعية ألقاها عضو مجلس الإدارة ثاني رمضان الشمري رحب فيها بالحضور وذكر أهمية المشروع لفئة الشباب والفتيات لتأهيلهم للعمل التطوعي عبر إقامة مجموعة من الدورات التدريبية، كما أثنى على بنك الجزيرة لدعمه اللامحدود للبرامج النوعية الذي يستفيد منها مجتمع المحافظة.

وبعد ذلك ألقى الدكتور فهد العليان كلمة عبر فيها عن شكره للجمعية لتنفيذها برامج نوعية متميزة وحث المتطوعين على استمرارهم في أعمالهم التطوعية، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا لأبرز ما قُدم خلال البرنامج.

وفي الختام تم تكريم مكتب التعليم لاستضافته للدورات وتسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين والتقاط عدد من الصور التذكارية بهذه المناسبة.