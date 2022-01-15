أنهى الفريق الكروي الأول بـ النصر، الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي متفوقًا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتقدم سريعًا:

ونجح اللاعب خالد الغنام بعد دقيقتين في إحراز الهدف الأول لـ النصر بعد تمريرة متقنة من اللاعب مشاريبوف في الدقيقة الثانية من عمر الشوط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النصر بهدف دون رد.

تقديم جوناثان رودريغيز بين شوطي مباراة النصر والفيصلي:

وما بين الشوطين قدم النصر لاعبه الجديد الأوروجوياني جوناثان رودريغيز المنضم إلى النصر قادمًا من نادي كروز أزول المكسيكي.

وقبل مباراة النصر ضد الفيصلي، كان فريق الطائي خسر من نادي ضمك بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السابعة عشرة.

السويسري ساندرو شيرير يدير مباراة النصر والفيصلي، ويعاونه مواطنيه ستيفاني دي ألميدا وبكيم زكاج والسعودي عبدالله العويدان حكمًا رابعًا، وفيداي سان حكمًا للفيديو، والسعودي فهد العمري مساعدًا لحكم الفيديو.