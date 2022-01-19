أقر البرلمان الإندونيسي، يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون نقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانونيًّا للمقترح الطموح للرئيس جوكو ويدودو، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

أرخبيل الجمهورية:

وأعلن وزير التنمية الوطنية الإندونيسية، سوهارسو مونوارفا، الاثنين، أن العاصمة الجديدة للبلاد التي تقرر تشييدها في جزيرة بورنيو، ستحمل اسم نوسانتارا.

وقال خلال اجتماع للجنة الخاصة لتأسيس العاصمة الجديدة بمجلس النواب وسط جاكرتا: لقد تلقيت تأكيدًا من الرئيس الجمعة أن العاصمة الجديدة سوف يطلق عليها نوسانتارا.

وتابع: هذا الاسم مشهور عالميًّا وسهل، وهو يصف أرخبيل جمهورية إندونيسيا، وأعتقد أننا جميعًا نتفق مع اسم نوسانتارا.

نوسانتارا:

وتعني نوسانتارا أرخبيل، هي اسم قديم للأرخبيل المالاوي الذي يضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة والأجزاء الجنوبية من الفلبين.

وفي 2019، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خططًا لبناء عاصمة جديدة كاملة في غابات بورنيو في منطقة ما بين مدينتي باليكبابان وساماريندا.

وقال: إن جاكرتا لم تعد حيوية كمركز إداري للبلاد بسبب الفيضانات المتكررة والازدحام المروري الدائم ورداءة الهواء.

وتقدر تكلفة إقامة العاصمة الجديدة بأكثر من 32 مليار دولار، وكان مقررًا في البداية أن يتم وضع حجر الأساس لمشروع البناء في أغسطس 2020، لكن جائحة كوفيد-19 أجبرت الحكومة على تعليقه. وستكون العاصمة الجديدة مقرًّا للحكومة، بينما ستظل جاكرتا العاصمة الحالية التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، المركز التجاري والاقتصادي.