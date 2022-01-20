نجح منتخب نيجيريا في التأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالعلامة الكاملة وبرصيد تسع نقاط، وذلك بعد الفوز على منتخب غينيا بيساو بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في البطولة.

ملخص مباراة نيجيريا وغينيا بيساو:

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل المنتخب النيجيري هدفين عبر كل من عمر صادق وويليام إيكونج في الدقيقتين الـ56 والـ76.

المنتخب النيجيري يحقق العلامة الكاملة:

وأصبح رصيد المنتخب النيجيري بعد الفوز 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة.

وتأهل المنتخب النيجيري إلى دور الستة عشر ليواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة في البطولة، بينما يواجه المنتخب المصري المتأهل في المركز الثاني، متصدر المجموعة الخامسة.