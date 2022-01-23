أعلن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد عن مواجهة نادي الاتحاد وديًا في جدة يوم الجمعة القادمة، وذلك في إطار معسكر الفريق الإنجليزي الذي يُقام في جدة بالفترة المقبلة.

نيوكاسل يواجه الاتحاد ثم يغادر إلى بريطانيا

وأكد الفريق الإنجليزي في بيان رسمي له أنه سيسافر إلى السعودية خلال الفترة الحالية، استغلًالا لفترة التوقف الدولي، على أن يعود الفريق إلى بريطانيا يوم السبت المقبل 29 يناير.

وأشار الفريق الإنجليزي في بيانه إلى أنه سيواجه نادي الاتحاد الجمعة القادمة وديًا في جدة، قبل السفر إلى بريطانيا في اليوم التالي.

الفريق الإنجليزي يُشيد باستضافة كأس السوبر الإسباني في المملكة

وسلط الفريق الإنجليزي الضوء على المشاركة الناجحة للأندية الإسبانية ” برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو” في مباريات كأس السوبر الإسباني، التي أُقيمت في المملكة مؤخرًا”.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما ” الماجبيز” فيتواجد في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.