طلب اللاعب البلجيكي إدين هازارد من إدارة ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن الدولي البلجيكي صاحب الـ32 عامًا يرغب بالرحيل لعدم حصوله على فرصة للعب وكذلك طريقة تعامل إدارة النادي مع وضعه الطبي بعد تعرضه لمشاكل في العضلات والمعدة والساق اليمنى.

هازارد يرغب في مغادرة ريال مدريد

وأفادت صحيفة ” فوتبال نيوز ” البلجيكية أن هازارد استقر على مغادرة الريال إما في يناير الحالي أو في يونيو المقبل.

ولا يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال على هازارد في التشكيلة الأساسية للريال خلال الموسم الحالي، حيث لم يشارك أساسيًا في مباراتي برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني الذي أُقيم مؤخرًا في السعودية.

نجم ليل الفرنسي بديل هازارد للريال

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن الريال لن يمانع رحيل هازارد إلى ليل الفرنسي، مقابل التعاقد مع اللاعب الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل.

وعانى اللاعب البلجيكي صاحب الـ31 سنة كثيرًا بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع ريال مدريد لكثرة إصاباته بالفترة الأخيرة.

ونجح جوناثان دايفيد صاحب الـ21 عامًا في التألق مع نادي ليل، ما دفع الريال للتفكير في ضمه، مقابل التخلص من لاعبه البلجيكي.