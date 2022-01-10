أدى هطول الأمطار على مدينة القيصومة شرق حفر الباطن الأسبوع الماضي إلى تأثر شوارع حي الخالدية؛ ما أدى إلى انهيار في طبقة الأسفلت الأمر الذي أحدث ضررًا للمركبات وتشوهًا بصريًا للحي.

وتجولت عدسة “المواطن” في الحي ووثقت الانهيارات والحفر، والتقت بعدد من المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم مما حدث لمشروع الصرف الصحي الذي استبشروا به خيرًا مطالبين الجهات المعنية بحلول عاجلة.

رد بلدية القيصومة

وفي ذات السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية القيصومة مشعل الحميدي لـ “المواطن” أن هذه الحفريات تابعة لمشروع الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية، ويقتصر دور البلدية على وضع وسائل السلامة لمنع الخطر وإبلاغ الشركة ليقوموا بدورهم بإصلاح الأضرار.