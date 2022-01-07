كشفت أمانة الطائف عن سبب الهبوط الأرضي الذي تعرض له طريق وادي وج بالقرب من مسجد الكوع.

طريق وادي وج بإتجاه الوسام في #الطائف

هبوط في الاسفلت مماسبب تعلق مركبتين pic.twitter.com/0JTbmi3OID

— اخبار الطائف (@news_taif1) January 7, 2022

أمانة الطائف توضح سبب الهبوط:

وقالت الأمانة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن هبوط في طريق وادي وج بالقرب من مسجد الكوع، فإن الأمانة تود التوضيح بأن الهبوط الخفيف الذي حدث بالطبقة الإسفلتية وطبقة الدفان بالشارع نتج عن كسر في أحد خطوط أنابيب تصريف مياه الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية.

شركة المياه الوطنية عالجت الهبوط:

وأضافت أمانة الطائف، أنه على الفور وقفت شرطة المياه الوطنية على الموقع وباشرت فرق العمل أعمال الإصلاح لخط التصريف المكسور ومعالجة الهبوط والعمل على سفلتة الطريق.

هبوط أرضي:

وتداول مغردون على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي هبوطًا أرضيًّا بطريق وادي وج بالقرب من مسجد الكوع أظهر تعطل حركة سير المركبات وسقوط السيارات بداخل الحفرة.