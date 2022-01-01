حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها، فوزًا ثمينًا على حساب الرائد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د62' الهدف الأول لـ أبها عن طريق رينيه سانتوس "بالخطأ في مرماه"

أبها 1 × 0 الرائد#ابها_الرائد

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/uW3umXIlgX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

هدف عكسي يمنح أبها فوزًا ثمينًا:

وفي الشوط الثاني، من المباراة، سجل لاعب الرائد، رينيه سانتوس هدف الفوز لزعيم الجنوب بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ63.

وأصبح رصيد زعيم الجنوب بعد الفوز 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فريق الرائد عند 21 نقطة في المركز السابع.