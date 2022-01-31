استعرض أحمد المحيميد، المحامي والمستشار القانوني، حقوق الحامل والمرضع في العمل وكيفية الحصول على تلك الحقوق وحمايتها في ظل رؤية 2030.

أحمد المحيميد.. محامي ومستشار قانوني يتحدث عن حقوق الحامل والمرضع في العمل وكيف يمكن الحصول عليها وحمايتها @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lV2kM1NolN

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2022

إجازة الحامل والمرضع:

وقال المحيميد خلال تصريحات إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه من الضروري توفير الحماية الكاملة للحامل والمرضع، وأن يوفر إجازة لها عند الوضع لمدة 10 أسابيع، توزعها كيفما شاءت، وعادة تكون 4 أسابيع قبل الولادة و6 أسابيع بعد الولادة.

وتابع أن المرأة يحق لها إن استقالت بعد الولادة بثلاثة أشهر، أن تأخذ مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ‏مؤكدًا أن رؤية 2030 حققت تمكينًا كبيرًا للمرأة يعطيها حقوقًا كبيرة ومزايا في القطاع الخاص وبيئة العمل.

بيئة عمل مناسبة:

ولفت المحامي إلى أن الحماية تتوفر لمن يدخل سوق العمل الخاص ليس فقط في العلاقة التعاقدية، وإنما قبل ذلك، مشددًا على أن صاحب العمل ملزم بتأمين بيئة عمل مناسبة، وكذلك حماية للأجور، إضافة للتأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي.

‏وأضاف المحيميد أن ساعات العمل نص عليها النظام، وهي 8 ساعات يوميًّا، أو 48 ساعة في الأسبوع، أو تكون أكثر من ذلك ويومان إجازة، لافتًا إلى أن المرأة السعودية على قدر عالٍ من هذه المسؤولية.