أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الأحد، رصد وتسجيل هزة أرضية في الخليج العربي صباح اليوم، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.

لا تأثير على المملكة

وقالت الهيئة، إنه تم رصد وتسجيل هزة أرضية في الخليج العربي صباح اليوم بعيدة عن الحدود السعودية وليس لها تأثير على المملكة.

يذكر أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد”، في الإمارات قد أعلنت صباح اليوم عبر حسابها بتويتر تسجيل زلزالاً بقوة 5.0 درجات – ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16 /01/ 2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.