جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على مأمونية الجرعة التنشيطية بالنسبة للحامل، مشددًا على أهميتها في الحماية من المتحورات.

– هل من تعافى بعد الإصابة يأخذ الجرعة التنشيطية؟

– هل الجرعة التنشيطية تقلل من فرص الإصابة؟

– هل الحامل تحتاج إلى أخذ الجرعة التنشيطية؟

متحدث الصحة يُجيب⬇️ pic.twitter.com/ti95b5zffe — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 4, 2022

أهمية الجرعة التنشيطية

وأضاف العبدالعالي في مقطع فيديو ردًا على عدد من التساؤلات إن الجرعة التنشيطية حتى لمن تعافى بعد الإصابة، فالمناعة المتكونة من الإصابة لا تقاوم المتحورات، كما أن الجرعة التنشيطية تقلل المرض الشديد، وتقلص من فرص التنويم.

استكمال اللقاحات

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أكد على أهمية تلقي اللقاح واستكمال الجرعات للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال الجلاجل، عبر حسابه في “تويتر”: “نرصد حاليًا ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة.. إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات، وقلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه”.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تسجيل (2585) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (375) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8883) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (562437) حالة، تعافى منهم (543129) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (96) حالة فقط.