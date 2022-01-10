أكد أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن أزمة نجم نادي الهلال، محمد كنو الحالية تتشابه تمامًا مع قضية عوض خميس خلال عام 2017.

كنو يفجر أزمة

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قضية محمد كنو تتشابه مع عوض خميس

وكان عوض خميس قد وقع لنادي الهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن يجدد عقده مع العالمي، ما أثار أزمة؛ وتم توقيع عقوبات على اللاعب والأصفر.

وشدد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تشابه الحالتين، مرفقًا تغريدته بقرار لجنة الانضباط والأخلاق الخاص بعقوبات عوض خميس بسبب هذه الأزمة.

وقال الأمير: “في قضية عوض خميس، اُعتبر أن اللاعب في الفترة المحمية، مع أن عقده لم يبدأ أو يدخل حيز التنفيذ.. دليل على بدء الفترة المحمية من تاريخ التوقيع، لذلك عوقب اللاعب بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية، وعوقب النصر بالمنع من التسجيل لاعتباره محرضًا”.

وواصل الأمير حديثه قائلًا: “لذلك في قضية محمد كنو، لا بد أن تُطبق نفس العقوبات الرياضية على اللاعب وناديه الجديد.. وهي إيقاف اللاعب، ومنع تسجيل لفترتين لناديه، وتعويض مالي”.