تطمح جماهير الأزرق في استمرار تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال يحصد السوبر السعودي وعُقدة تُلاحقه

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على ملعب الملز في نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأزرق، ليتوج باللقب للمرة الثالثة.

ويُعتبر الفوز بلقب كأس السوبر السعودي بمثابة العُقدة للفرق، حيث إن أبطال الـ7 نسخ الماضية، لم ينجحوا في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ما يُحفز الهلال لكسر هذه القاعدة والمنافسة على اللقب الموسم الحالي.

وحصل أبطال كأس السوبر السعودي في المواسم الماضية على المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات، ومرة المركز الخامس وأخرى السادس، بجانب المرتبة العاشرة مرة واحدة.

وعانى الزعيم من تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن ينتفض في الجولة الـ15 ويفوز على الفيصلي، لينهي الدور الأول في المركز الخامس بـ24 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الاتحاد.

الزعيم ضيفًا على الطائي

وفي أولى المواجهات بعد الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، يحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.