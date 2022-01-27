ردت وزارة الحج والعمرة على استفسار بشأن إمكانية إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه من الممكن أداء العمرة في حال التواجد في المملكة من خلال تأشيرة الزيارة، السياحة، العمل.

شروط:

وأضافت: يجب إصدار التصريح من تطبيق (اعتمرنا)، ويجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام (أبشر)، مع اشتراط ظهور الحالة كمحصن في (توكلنا).

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الحج والعمرة، الراغبين في الحصول على تأشيرة العمرة، ببعض المعلومات حول التأشيرة ومدة صلاحيتها.

معنى تأشيرة العمرة ومدتها

وقالت الوزارة إن تأشيرة العمرة هي تأشيرة إلكترونية تمنحها المملكة لضيوف الرحمن الراغبين في أداء العمرة، وتتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع مدن المملكة طوال مدة الإقامة، لافتة إلى أن مدة التأشيرة هي 30 يوماً فقط.

3 إجراءات للمعتمرين:

يذكر أن وزارة الحج والعمرة حددت في ديسمبر الماضي 3 إجراءات يلتزم بها ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وقاصدي الحرمين الشريفين

ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار بالتقيد بالإجراءات التالية أثناء تواجدهم في الحرمين الشريفين: