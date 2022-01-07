كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حقيقة ما تردد حول إمكانية تعرض اللاعب محمد كنو لاعب الهلال للإيقاف في الموسم الحالي، بسبب أزمة تعاقده مع النصر ثم تجديد عقده مع الهلال.

لماذا لا يُمكن إيقاف محمد كنو؟

وتحدث الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “لا يُمكن إيقاف كنو بالموسم الحالي وهو مستمر في اللعب مع الهلال والمنتخب السعودي”.

وتابع الفراج: “الفيفا يؤكد أن اللاعب في مثل موقف كنو سيكون مستمرًّا في اللعب والقضية ستذهب إلى المحاكم وتستمر لفترة طويلة”.

وأضاف: “كنو لن يتم إيقافه كذلك بسبب عدم دخوله الفترة المحمية التي لا تبدأ إلا بعد سريان العقد مع ناديه”.

أزمة بين الهلال والنصر:

وحدثت أزمة مؤخرًا بين الهلال والنصر، بعد توقيع كنو مع النصر بشكل رسمي، ثم أعلن الهلال أمس الخميس بعد التتويج بـ السوبر السعودي عن تجديد عقد كنو حتى عام 2025.

وينتهي عقد محمد كنو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ودخل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد، قبل أن تحسم الإدارة الزرقاء الجديد وتؤكد تمديده حتى عام 2025.

وبعد إعلان الهلال تجديد عقد اللاعب، أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بيانًا رسميًّا أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه توقيع الأزرق مع كنو.