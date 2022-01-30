بكت الفنانة الكويتية هند البلوشي على الهواء مباشرة بعد سؤالها عن الخلاف الدائر بينها وبين شقيقتها الفنانة مرام البلوشي.

هند البلوشي وبكاء على الهواء

وأجهشت البلوشي بالبكاء عندما سألتها الإعلامية بروين حبيب، عبر شاشة “تلفزيون دبي” عن طبيعة العلاقة حاليًا بينها وبين شقيقتها مرام، لترد هند أنها اشتاقت لها كثيرًا.

وتساءلت الإعلامية بروين حبيب “لماذا القطيعة إذن؟.. ما في شيء يستاهل، والكثير من المتابعين يعلمون أن علاقتكما ليست علاقة أخوة ولكنها علاقة أمومة”، لترد هند: “هي أمي فعلًا” قبل أن تجهش بالبكاء”.

عائلة فنية

ومرام وهند فنانتان كويتيتان تنتميان لعائلة فنية فوالدهما جاسم البلوشي كان يعمل عازفًا على آلة العود، وشقيقتهما الفنانة مي البلوشي، وتربطهما صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.

وكانت بداية هند البلوشي الحقيقية في مجال الفن، من خلال مسلسل “اللقيطة” الذي نال شهرة كبيرة في عام 2005، بينما شقيقتها الممثلة والمغنية مرام البلوشي فبدأت مشوارها الفني من خلال ألبوم طرحته في عام 1997 يحمل اسم “ما أخونك”، واتجهت بعدها للتمثيل من خلال أولى تجاربها في مسلسل “صحوة زمن”.

وكانت هند كشفت في تصريحات سابقة قوة العلاقة بينها وبين شقيقتيها، وقالت: “شقيقتاي أغلى ما في حياتي، وعلى مدار عملنا في الوسط الفني، واجهنا الكثير من المشكلات والشائعات التي حاول مطلقوها تفريقنا من دون أن يعلموا أن هناك رباطًا وثيقًا أقوى من كل ترهاتهم… فرابطة الأخوة والدم لن تترك لهم مجالًا للنيل منا”.

وأشارت هند البلوشي أن لكل واحدة من شقيقاتها أسلوبها الخاص بها وأدوارها التي تناسب موهبتها وشخصيتها، فلا توجد بينهن سوى المنافسة الشريفة، متمنية التوفيق للجميع.