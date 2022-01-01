أنهى نادي التعاون الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د18' الهدف الأول لـ #التعاون عن طريق هنريكي لوفانور

التعاون 1 × 0 ضمك#التعاون_ضمك#قنوات_SSC pic.twitter.com/5FznnLw4QL

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022

ملخص الشوط الأول

وتمكن اللاعب هنريكي لوفانور من إحراز الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر المباراة.

ولم ينجح نادي ضمك في إحراز هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتفوق سكري القصيم بهدف دون رد.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.