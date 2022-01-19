أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يحق لشركات النقل السريع الحصول على معلومات العميل الشخصية، عدا الاسم ورقم الهوية.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنها لا تطلب صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حالة الشحنات الشخصية مؤكدة على عدم أحقية الشركات في الحصول على نسخة من الهوية.

جهود هيئة الزكاة والضريبة

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144,468 مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57,648 ثم مدينة بريدة 23,864 مبايعة، ومكة المكرمة 20,878 مبايعة، فيما سجلت الدمام 19,471 مبايعة، والمدينة المنورة 18,061 وحائل 14,600 والأحساء 12,646 ثم الخبر 11,580 ومحافظة حفر الباطن 10,748 مبايعة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم