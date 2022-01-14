حددت الهيئة السعودية للمهندسين أنواع العقود النموذجية والفئات التي يمكنها الاستفادة منها.

وقالت هيئة المهندسين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن المستفيدين من خدمة العقود النموذجية هم:

1- المكاتب والشركات الهندسية

2- المهندسون والمهندسات

3- الأفراد والجهات

وأشارت الهيئة السعودية للمهندسين إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي https://contracts.saudieng.sa

أنواع العقود النموذجية

وحددت الهيئة السعودية للمهندسين أنواع العقود النموذجية، موضحة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة مجانًا.

وتشمل العقود النموذجية 4 أنواع كالتالي:

1- عقود التصميم

2- عقود التنفيذ

3- عقود الإشراف

4- عقود الاستشارات