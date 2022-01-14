حددت الهيئة السعودية للمهندسين أنواع العقود النموذجية والفئات التي يمكنها الاستفادة منها.
وقالت هيئة المهندسين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن المستفيدين من خدمة العقود النموذجية هم:
1- المكاتب والشركات الهندسية
2- المهندسون والمهندسات
3- الأفراد والجهات
وأشارت الهيئة السعودية للمهندسين إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي https://contracts.saudieng.sa
أنواع العقود النموذجية
وحددت الهيئة السعودية للمهندسين أنواع العقود النموذجية، موضحة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة مجانًا.
وتشمل العقود النموذجية 4 أنواع كالتالي:
1- عقود التصميم
2- عقود التنفيذ
3- عقود الإشراف
4- عقود الاستشارات
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