طالبت هيئة المواصفات، المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية صمامي الأمان في السخان الكهربائي؛ نظرًا لما يشكلاه من أمان.

السخان الكهربائي وارتفاع الضغط:

وكتبت الهيئة على حسابها بتويتر تحت شعار شتاء آمن: “يؤدي صمامي الأمان دورًا هامًّا للحماية في حال ارتفاع الضغط داخل وعاء السخان”، وأضافت: “تأكد أن السخان يحتوي على صمام أمان علوي وسفلي”.

إرشادات هامة:

وهناك إرشادات يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي للحفاظ على السلامة وهي:

– تأكد من وجود صمامي أمان (علوي وسفلي).

– التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب للمياه.

– تابع لمبة البيان وتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.

– إجراء الفحص الدوري على السخانات من قبل فني مختص.

– التأكد دائمًا من وجود منظم حراري (ثرموستات) يعمل على فصل الدائرة الكهربائية.

– تنظيف صمام الأمان الأساسي الموجود أسفل السخان واستبداله سنويًّا.

أسباب انفجار السخان:

ومن الأسباب التي تؤدي إلى انفجار سخان الماء الكهربائي هي: