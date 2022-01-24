طالبت هيئة المواصفات، المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية صمامي الأمان في السخان الكهربائي؛ نظرًا لما يشكلاه من أمان.
السخان الكهربائي وارتفاع الضغط:
وكتبت الهيئة على حسابها بتويتر تحت شعار شتاء آمن: “يؤدي صمامي الأمان دورًا هامًّا للحماية في حال ارتفاع الضغط داخل وعاء السخان”، وأضافت: “تأكد أن السخان يحتوي على صمام أمان علوي وسفلي”.
إرشادات هامة:
وهناك إرشادات يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي للحفاظ على السلامة وهي:
– تأكد من وجود صمامي أمان (علوي وسفلي).
– التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب للمياه.
– تابع لمبة البيان وتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.
– إجراء الفحص الدوري على السخانات من قبل فني مختص.
– التأكد دائمًا من وجود منظم حراري (ثرموستات) يعمل على فصل الدائرة الكهربائية.
– تنظيف صمام الأمان الأساسي الموجود أسفل السخان واستبداله سنويًّا.
أسباب انفجار السخان:
ومن الأسباب التي تؤدي إلى انفجار سخان الماء الكهربائي هي:
- تعطل صمام الأمان نتيجة الأملاح المترسبة
- حدوث تسرب الماء بسبب تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام
- عدم فصل المنظم الحراري (الثرموستات) عند الوصول للدرجة الموصى بها
- سماكة أسطوانة الخزان أقل من المطلوب ما يزيد من ضغط البخار داخل السخان
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