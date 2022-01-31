يحيي المطرب اللبناني وائل كفوري، حفلًا غنائيًا في الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، يوم 3 فبراير المُقبل، بمشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض.

أجمل أغنيات وائل كفوري

ونشر كفوري، صورة الحفل الخاص بموسم الرياض برفقة الفنانة العراقية، على حسابه بموقع انستجرام، حيث أعلن موسم الرياض عن موعد طرح التذاكر في 26 يناير الماضي، وكتب: “حفل ملك الرومانسية ‫وائل كفوري ضمن ‫حفلات موسم الرياض”.

يذكر أن آخر أعمال وائل كفوري كانت أغنية “البنت القوية”، والتي نشرها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، وتم تناولها في إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد في لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذي يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

الإصابة بحادث

وكان المطرب اللبناني قد تعرضت لحادث سير قوى أقلق جمهوره في العالم العربي على سلامته، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحطام سيارته إثر إصابته بحادث سير خطير ونقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات اللبنانية لتلقي الرعاية، وسط تطمينات من أصدقائه ومحبيه.

ووجه وائل كفوري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه في محنته، بعد نجاته من حادث سير مروّع.