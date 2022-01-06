بعد مرور أكثر من شهرين على افتتاح أولى فعاليات واجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض الـ 14، تُحقق المنطقة التنوع والنجاح في قيادة وصناعة قطاع المعارض والمهرجانات والمؤتمرات المتخصصة، التي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ولتشهد حضورًا وإقبالًا واسعين على فعالياتها متعددة المجالات، وتحقق مبيعات وصفقات تجاوزت مئات الملايين.

فعاليات واجهة الرياض

وتُعد الواجهة من أبرز مناطق الموسم جذبًا واحتضانًا للأحداث النوعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، عبر معارضها ومهرجاناتها، حيث اعتنت بجميع اهتمامات الزوار ورواد الأعمال، والمستثمرين في قطاعات: الأزياء والموضة والمجوهرات والألعاب والتقنية والعطور والفنون، وغيرها.

الشمولية والتنوع

وتتميز معارض موسم الرياض بالشمولية والتنوع، واستقطاب الصناعيين والمستثمرين العالميين في جميع القطاعات، لتؤكد قدرتها على إشهار النجاح منذ بدء أنشطتها، مُشكلة بذلك نقطة التقاء لذوي الاهتمامات النادرة وطالبي الخدمات الفاخرة، إذ تجمع لهم كل ما يرغبون به ليخوضوا تجارب استثنائية، ضمن طابع ترفيهي وإمكانات راقية ومساحات مُبتكرة وفعالة، مع تفرد كل معرض بهوية وتصميم خاصّين يميزانه عن غيره.