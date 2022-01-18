تعهدت الولايات المتحدة، الاثنين، بـ”محاسبة” ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة منشآت مدنية في الإمارات؛ مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
إدانة للحادث:
وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان: إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء”.
وأضاف في بيان أن “الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم”.
وتابع سوليفان: “التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ، ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم”.
رد إماراتي:
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: إن “دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم”، واصفة الهجمات بأنها “جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية”.
وقالت الوزارة: إن “هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة”.
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