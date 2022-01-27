حذرت واشنطن من مخاطر أمنية عالمية لهجوم روسي على أوكرانيا.

ويوم أمس، حذّرت الولايات المتحدة بيلاروسيا من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “لقد أوضحنا لبيلاروسيا أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا ستواجه رداً سريعاً وحاسماً من واشنطن وحلفائنا وشركائنا”.

عقوبات على بوتين:

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميريي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف بايدن أنه قد يحرك على المدى القريب بعضاً من 8500 جندي أميركي وُضعوا في حالة تأهب.

وكانت قد هبطت طائرة أميركية تحمل عتاداً عسكرياً وذخائر في كييف الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.