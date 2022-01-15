كشف والد الطفل براك الشمري الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإخلائه من الكويت إلى السعودية والتكفل بنفقات علاجه عن تطورات حالته الصحية، مقدماً الشكر لقادة المملكة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة.

بعد توجيه خادم الحرمين بعلاج نجله..

والد الطفل #براك_الشمري يبكي على الهواء أثناء الحديث عن حالة نجله المريض وعلاقته بشقيقه… ويوجه الشكر للمملكة وقيادتها على موقفهم الإنساني #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qmlh1oh8Lv

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 14, 2022

حالة إعاقة شديدة

وخلال استضافته في برنامج يا هلا كشف والد براك أن ابنه يعاني من انحناء في العمود الفقري وهذه الحالة تعرف باسم الإعاقة الجسدية الشديدة المستمرة، مشيرًا إلى أنه حاول علاج ابنه في الهند على نفقته الخاصة لكن حالته انتكست هناك.

وأضاف أنه كان يناشد علاج ابنه في الخارج لعدم وجود علاج له في الكويت، معبرًا عن أمله في أن يقف ابنه على قدميه ويقدم الشكر بنفسه إلى خادم الحرمين الشريفين.

كما كشف حسين والد الطفل براك عن مخاوفه وقلقه من العملية الجراحية التي سيخضع لها بقوله : أنا مستعد أعيش معه العمر كله على هذه الحالة .. خايف أخسره ” في إشارة إلى صعوبة العملية والمخاطر المترتبة عليها.

إخلاء براك الشمري

وكان الطفل براك قد وصل قبل أيام إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وذلك بعد نقله بطائرة إخلاء طبي من الكويت للمملكة تنفيذًا لتوجيهات القيادة بعلاجه في السعودية.