تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) بتضمين حصتين من الأسماك في خطة الوجبات الأسبوعية، لفوائدها المذهلة خاصة على صحة القلب.

وأوضحت الهيئة، أنه “يجب أن تكون واحدة من هذه الأسماك زيتية، وهذا يُترجم تقريبًا إلى 140غ من الأسماك الدهنية المطبوخة في الأسبوع”.

فوائد الأسماك

وأضافت أن تناول هذا الطعام الدهني ليس الطريقة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن للعديد من التدخلات المتعلقة بنمط الحياة أن تساعد أيضًا، مثل ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.

وعلى الرغم من أن الأسماك بها نسبة من الدهون، إلا أنها تحتوي على نوع جيد من الدهون المفيدة للقلب.

وبحسب خبراء الصحة، فعادة ما يكون السبب وراء الإصابة بأمراض القلب هو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين أو زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. ولحسن الحظ، فإن هناك طرقًا معينة للحفاظ على صحة القلب، والتي يمكن أن تكون طريقة للعيش بصحة.

صحة القلب

وقد يساعد اتباع أطعمة معينة في الحفاظ على صحة القلب، وتنص مؤسسة “مايو كلينك” على أن أحد الأطعمة التي قد تساعد في ذلك، هي الأسماك.

وبحسب المؤسسة الصحية: “إذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فإن تناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

يذكر أن الجزء المفيد للقلب بشكل خاص في الأسماك هو بسبب ما تحتويه من أحماض أوميغا 3 الدهنية.