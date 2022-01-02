أقيمت ورش عملٍ، تحت عنوان “يوم الجيولوجيا والتعدين”، في كل من المدينة المنورة وجدة والرياض، وذلك ضمن أنشطة مؤتمر التعدين الدولي.

"ثروات معدنية هائلة تزخر بها أرض المملكة"

جانب من ورش عمل "يوم الجيولوجيا والتعدين" والجولات الميدانية لمواقع تعدينية مختلفة، التي جرى تنظيمها ضمن أنشطة #مؤتمر_التعدين_الدولي، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 11 -13 يناير الجاري. pic.twitter.com/ekvrQ1tEU2 — مستقبل المعادن | FUTURE MINERALS (@FutureMineral) January 2, 2022

ورش عمل:

وأكد حساب “مستقبل المعادن” على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن ورش العمل صُممت خصيصًا للأشخاص المهتمين بمعرفة المزيد عن التعدين.

مؤتمر التعدين الدولي:

وتحت عنوان “ثروات معدنية هائلة تزخر بها أرض المملكة”، نشر مستقبل المعادن جانبًا من ورش عمل “يوم الجيولوجيا والتعدين” والجولات الميدانية لمواقع تعدينية مختلفة، التي جرى تنظيمها ضمن أنشطة مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 11- 13 يناير الجاري.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن المؤتمر من خلال الرابط التالي: هنا.