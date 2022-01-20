ذكرت وزارة الحج والعمرة، الراغبين في الحصول على تأشيرة العمرة، ببعض المعلومات حول التأشيرة ومدة صلاحيتها.

معنى تأشيرة العمرة ومدتها

وقالت الوزارة، على حسابها بتويتر، إن تأشيرة العمرة هي تأشيرة إلكترونية تمنحها المملكة لضيوف الرحمن الراغبين في آداء العمرة، وتتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجميع مدن المملكة طوال مدة الإقامة، لافتة إلى أن مدة التأشيرة هي 30 يوما فقط.

3 إجراءات للمعتمرين

يذكر أن وزارة الحج والعمرة حددت في ديسمبر الماضي 3 إجراءات يلتزم بها ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وقاصدي الحرمين الشريفين

ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار بالتقيد بالإجراءات التالية أثناء تواجدهم في الحرمين الشريفين :

لبس الكمامات.

الحفاظ على ترك مسافة آمنة.

التقيد بمواعيد الدخول بحسب تطبيق اعتمرنا

تطبيق التباعد في الحرمين الشريفين وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أكد أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين اتخذت كافة الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين والمحافظة على الإنسان والمكان مع توفير جميع الخدمات وفق توجيهات القيادة وحرصها على سلامة المجتمع والإنسان والمكان.

خطوات الحصول على التأشيرة

يذكر أن الوزارة حددت، الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التأشيرة، وأولها الدخول على البوابة الإلكترونية، ثم استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلده.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية هي قيام المعتمر باختيار البرنامج المناسب، ثم سداد قيمة البرنامج مشتملًا على الخدمات الأساسية السكن والنقل، كما يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

وأكدت، أهمية التحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر وهي: إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، وإصدار وثيقة تأمين طبي، والحصول على لقاح ضد فيروس “كورونا” معتمدًا في المملكة، وحجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.