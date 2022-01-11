أكملت وزارة الداخلية استعداداتها لاستضافة التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3” بالمنطقة الشرقية، الذي يقام تنفيذًا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ (37).

أهداف تمرين أمن الخليج العربي

ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.