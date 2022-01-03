كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، عن وجود مبادرة مباشرة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية وصندوق “هدف” بالإضافة إلى مجلس الغرف التجارية لتوفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل، مشيرًا إلى أنه قُطع شوط كبير في توفير هذه الوظائف وأن المبادرة ستستكمل خلال عدة أشهر.

التوطين في وزارة النقل

وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، أن المعرض يستهدف خلق تواصل بين مقدمي وطالبي الوظائف، متوقعًا طرح أكثر من 5 آلاف وظيفة في المعرض.

وأضاف، أن محور خلق الوظائف والتوطين يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منوهًا إلى بذل مجهودات كبيرة في عملية توطين قطاع النقل خلال الأشهر الماضية.

توفير الكفاءات الوطنية

وأوضح وزير النقل أن العام الماضي شهد إطلاق الأكاديمية اللوجستية التي تستهدف توفير الكفاءات الوطنية المدربة لشغل الوظائف المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى من الأكاديمية ستتخرج خلال أسابيع، وجرى فتح المجال للدفعة الثانية.

وأوضح أن الأكاديمية تنضم إلى مجموعة المعاهد القائمة حاليًا ضمن منظومة النقل ومنها معهد سرب للوظائف المتعلقة بالقطارات، الذي أعلن أمس عن فتح المجال أمام السيدات لقيادة القطارات للمرة الأولى في السعودية.

ويشارك في معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة وزارة النقل والخدمات اللوجستية 60 شركة تعمل في القطاع.