دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطار أبوظبي الدولي في الإمارات وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.

استهداف لمنشآت مدنية:

وقالت في بيان أصدرته اليوم من مقرها في تونس: إن الهجوم يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب، ودليلاً جديداً يؤكد خطورة هذه الميليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

تضامن مع الإمارات:

وأكدت أمانة وزراء الداخلية العرب تضامنها الكامل مع الإمارات ومساندتها المطلقة لها في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.