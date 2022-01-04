رسمت فنانة سعودية عبر مشاركتها في موسم الرياض، لوحات لملوك المملكة العربية السعودية على صخور مقتطعة من جبال طويق وأخرى من الجرانيت، لتُعرض في منطقة “نبض الرياض”، إحدى مناطق الموسم الترفيهية، وتحمل عنوان “قصة حديث الرواسي”.

قادة وملوك المملكة

وتضم اللوحات رسمًا لشخصية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه، وأبنائه الملوك من بعده: سعود، فيصل، خالد، فهد، عبدالله – رحمهم الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.

وتُعرض الرسومات في ساحة الصفاة بمنطقة “نبض الرياض”، التي تحوي مجسمات فنية لفنانين محليين، وعروضًا للرسم على الرمل، والرسم بمربع روبيك، وفن الشارع ثلاثي الأبعاد، وفن الجليتر، إلى جانب عروض جوالة محلية وعالمية، وعروض مسرحية وموسيقية، وعن فكرة التنفيذ، قالت الفنانة مها الكافي بأنها استلهمتها من كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال: “نحن نأخذ من طويق القوة والإصرار والعزيمة”.

فعاليات نبض الرياض

وأشارت الكافي إلى أن طول كل لوحة 1.7م، ووزنها أكثر من طن ونصف الطن، وهي مقتطعة من جبال طويق ومن صخور الجرانيت من مناطق متعددة، شملت: الرياض والقصيم وحرة المدينة المنورة، ومن جنوب المملكة.

وتشمل فعاليات “نبض الرياض” عروضًا باهرة لجميع أفراد الأسرة، إذ تبرز المنطقة الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة، من خلال عروض مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية منذ بداية تأسيس الدولة، ومحاكاتها على جدران قصر المصمك، إضافة إلى عروض فلكورية تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، وعروض ترفيهية وموسيقية.