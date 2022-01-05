أكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، أن ما نراه ونشهده من التخريب المنظم سواء الدموي أو المخدرات أو قصف المدنيين في جنوب المملكة هو بتمويل من حزب الله وتحديدًا دعم إيران.

عن جرائم #حزب_الله على مدى 40 عاماً في الوطن العربي .. و ما هو موقف المجتمع الدولي منها !؟

موضوع مقابلتي مع ضيفي العزيز .. وزير الإعلام الكويتي الأسبق @Saadbin6iflah #يوسف_الغنامي pic.twitter.com/gEpcHXlyBl — يوسف الغنامي (@PartOfYoussef) January 4, 2022

حزب الله هو إيران:

تابع العجمي، خلال تصريحاته مع الإعلامي يوسف الغنامي على قناة “MBC”، أن حزب الله هو إيران وقالها حسن نصر الله سابقًا وأكد أن تمويل الميليشيا من طهران، متابعًا أن السعودية دخلت في الحوار مع إيران وتحاول قدر الإمكان إيقاف الدمار المنظم الذي تنفذه طهران في المنطقة.

إغلاق الباب:

لفت وزير الإعلام الكويتي الأسبق إلى أن هناك دولًا أغلقت الباب مثل المغرب والسودان والأردن وقطعت العلاقات مع إيران وسفاراتها والمراكز الثقافية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن أي مواجهات مستقبلية لن تكون في صالح إيران؛ لأنهم لن يتوقفوا عن تصدير الفوضى.