استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ما حققته المملكة من قفزات نوعية كان أبرزها رفع نسبة التوطين في قطاع التحول الرقمي والتقني حتى أصبحت اليوم 58%، وارتفاع نسبة تمكين المرأة في القطاع حتى وصلت إلى 28%.

برنامج تنمية التقنية:

وسلط وزير الاتصالات الضوء على برنامج تنمية التقنية الذي يهدف إلى تحفيز الشركات التقنية من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى برنامج مهارات المستقبل الذي أسهم بقصص نجاح لامست 60 ألف شاب تم تدريبهم على المهارات والتقنيات، وتوظيف 26 ألف مواطن ومواطنة في وظائف تقنية.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بحضور محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد وعدد من رواد ورائدات الأعمال، وذلك ضمن أنشطة مجلس دعم المنشآت.

نصائح وركائز:

وتحدث المهندس السواحة في المجلس عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، موجهًا عددًا من النصائح والركائز في مجال الريادة والقيادة، لتكون الشركات التقنية الناشئة مسهمة في الاقتصاد الرقمي، ولتعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، ومنطقة لاستقطاب وجذب العقول.

يذكر أن مجلس دعم المنشآت يهدف إلى استضافة شخصيات اعتبارية حكومية من صناع القرار للحديث عن المبادرات الحكومية المرتبطة بالأعمال الريادية، وذلك مع عدة جهات داعمة تسعى مع منشآت إلى فتح آفاق التعاون بشكل دائم؛ لإيصال المبادرات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي.