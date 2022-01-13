أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر دليل على اهتمام القيادة بحماية البيئة.

فيديو | وزير البيئة: إعلان #ولي_العهد مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر دليل على اهتمام القيادة بحماية البيئة #الإخبارية pic.twitter.com/vYhWS0KhCs

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2022

الاستثمار في النفايات:

وتابع الفضلي خلال كلمته بمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض اليوم الأربعاء، بحضور وزراء وممثلين لعدد من الدول ومنظمات دولية، أن الاستثمار في قطاع النفايات سيخلق فرصاً استثمارية واعدة.

وأضاف وزير البيئة أنه تم اعتماد أنظمة البيئة والأرصاد وإدارة النفايات، حيث بينت هذه الأنظمة واللائحات التنظيمية التنفيذية واجبات الأطراف ذات العلاقة لتعزيز الالتزام البيئي والاستفادة من كافة أنواع النفايات وتشجيع التقنيات الحديثة.

حماية البيئة:

وشدد الفضلي على أنه لا تناقض إطلاقاً بين تعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والنمو الاقتصادي، حيث إن المؤشرات تشير بشكل واضح إلى أن الدول الملتزمة بحماية البيئة تتمتع بنمو اقتصادي قوي.

وأشار وزير البيئة إلى أنه تعزيز حماية البيئة أصبح مطلباً مهماً لجلب الاستثمارات، مبيناً أن الوزارة تسعى لتعزيز شراكاتها الفاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات التطوعية والأفراد لاستمرار التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.