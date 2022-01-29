أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن التمرين التعبوي المشترك في بقيق أظهر الجاهزية والتكاملية التي تعزز منظومة الأمن الخليجي.

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أشكر إخواني أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون على حضورهم، وأثمّن جهودهم وتعاونهم في تحقيق تطلعات قادتنا، وآمال شعوبنا.

وزير الداخلية يرعى ختام التمرين:

ورعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ووزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، اليوم، الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3” الذي استضافته وزارة الداخلية بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت في محافظة بقيق.

تسلم الراية لقطر:

وجرت مراسم تسليم راية التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 4″، حيث سلمت راية التمرين لدولة قطر.

بعد ذلك كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، التي خصصت جوائزها في الدورة الحالية للبحوث المتعلقة بالتحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل مواجهتها.