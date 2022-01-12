رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالفرق الـ 4 برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيو بيلباو المشاركين في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تنطلق مساء اليوم في الرياض.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : “يسعدنا اليوم استضافة السوبر، نرحب جميعًا بكل الفرق المشاركة، وكل التوفيق لتقديم بطولة يستمتع بها الجميع”.

جدول مباريات السوبر الإسباني:

وسيواجه برشلونة نادي ريال مدريد اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر، وتُقام غدًا مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو.

موعد المباراة النهائية:

وستقام المباراة النهاية يوم 16 يناير.

ويشارك برشلونة في البطولة بوصفه بطل كأس الملك الإسباني، وأتلتيك بيلباو كونه وصيفًا وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي وريال مدريد وصيفه.