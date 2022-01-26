وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية للاعبي المنتخب السعودي لكرة اليد، وذلك بعد التأهل لـ كأس العالم لكرة اليد 2023.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن المكافأة جاءت تقديرًا للأداء المميز من لاعبي أخضر اليد خلال بطولة آسيا لكرة اليد.

المنتخب السعودي يهزم أوزبكستان ويعبر لنهائيات كأس العالم:

وكان الأخضر هزم منتخب أوزبكستان بنتيجة 31/ 24 ليضمن مشاركته في مونديال اليد التي تُقام العام المقبل في بولندا والسويد.

وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تأهل أخضر اليد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك يا أبطال، ما قصرتوا وبيضتوا الوجه، أداء رائع وتأهل مشرف”.

الأخضر يلحق بمنتخبي البحرين وإيران:

ونجح الأخضر في اللحاق بالمنتخب البحريني والمنتخب الإيراني المتأهلان سلفًا لـ مونديال اليد العام المقبل.