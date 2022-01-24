أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن البرنامج الوطني لاستبدال الوقود السائل سوف يوفر للمملكة قرابة مليون برميل من النفط الخام يوميًا.

وقال وزير الطاقة خلال كلمته في منتدى “اكتفاء 2022” اليوم ” إن نهجنا الشامل والمشترك مكننا من تجاوز تحديات مشـروعات وطنية كبيرة مثل برنامج كفاءة الطاقة وتكامل قطاع الكهرباء ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.

افتتاح منتدى اكتفاء 2022

وكان صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، افتتح صباح اليوم الاثنين المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر بن عثمان الرميان.