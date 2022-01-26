وضع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين اليوم حجر الأساس لمصنع سنام لتجميع سيارات الركاب والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لتجميع سيارات الركاب تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية في مجمع بلاس كيم.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عالي على الاقتصاد الوطني والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

مرحلة تجميع برخصة فنية:

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سنام الدكتور فهد بن سليمان الدهيش أن اليوم هو بداية أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى ١٥٪ وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي والتي ستصل فيما نسبته من٣٠٪ إلى ٤٠٪ وفي بداية انطلاقة المشروع سيتم توطين 50٪ من الوظائف كمرحلة أولى ولفت إلى أن قيمة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 300 مليون ريال .

ومن جانبه الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ السيد تشانغ ون كيم أنهم يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام .

كما شهد حفل وضع حجر الأساس توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية .