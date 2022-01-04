أعلنت كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن طلب متعاونين ومتعاونات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٣ هـ في شطري الطلاب والطالبات.

شروط الوظائف

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وأن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفاً.

أن يكون حاصلاً على الماجستير أو الدكتوراه في تخصص شرعي وأن لا يقل التقدير عن (جيد جداً) في آخر مؤهل دراسي وأن تكون الدراسة انتظاماً في جميع مراحل الدراسة.

وللتقديم: ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي :

قسم القرآن وعلومه : [email protected]

قسم السنة وعلومها: [email protected]

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: [email protected]

وينتهي التقديم يوم الأحد 1443/06/06 هـ.