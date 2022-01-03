أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي حوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير المحاسبة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

– مدير برامج التطوير الوظيفي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مدير قسم السياسات والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)