أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول العلاقات المصرفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، المحاسبة).

– مدير شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير مخاطر وحوكمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)